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Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля 15.03 11:17   MIGnews.com

Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля

Посол США в ООН Никки Хэйли выступила в Совете Безопасности ООН в ходе обсуждения химической атаки в Солсбери.

Хэйли заявила, что США верит в то, что за атакой против двойного агента Сергея Скрипаля стоит Россия.

Хэйли сказала: “Соединенные Штаты верят в то, что Россия несет ответственность за атаку против двух человек в Британии, в ходе которой было применено нервно-паралитическое вещество”.
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