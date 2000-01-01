15.03 11:17 MIGnews.com

Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля

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Посол США в ООН Никки Хэйли выступила в Совете Безопасности ООН в ходе обсуждения химической атаки в Солсбери.Хэйли заявила, что США верит в то, что за атакой против двойного агента Сергея Скрипаля стоит Россия.Хэйли сказала: “Соединенные Штаты верят в то, что Россия несет ответственность за атаку против двух человек в Британии, в ходе которой было применено нервно-паралитическое вещество”.