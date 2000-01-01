15.03 10:52 MIGnews.com

Госконтролер: квоты призыва харедим не выполняются

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Израильская пресса публикует отрывки из доклада госконтролера Йосефа Шапира.Шапира пишет, что разрыв между квотами призыва и актуальным числом оказавшихся на службе харедим продолжает расти.В 2013 году квота для харедим была 2 тысячи человек. В реальности служили 1972. В 2016 квота была 3200, но служили 2850. Таким образом, разрыв между квотами и реально призванными харедим увеличился с 1,4% до 11%.В докладе такая ситуация объясняется “отсутствием эффективного и значительного механизма принуждения и мониторинга”. Среди прочего госконтролер указывает на то, что список учебных учреждений и йешив, в которых обучаются харедим не обновляется.Госконтролер также указал на то, что в последние два года правительство воздерживается от обсуждения планов по выполнению квот на призыв и “в отсутствие правительственного обсуждения этой темы может быть причинен ущерб самим целям программ”.