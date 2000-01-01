Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









15.03 10:22   MIGnews.com

ЕС заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи беженцам

Европейский союз заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи эмигрантам, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как сказано в сообщении, деньги будут направлены в Фонд помощи беженцам, который предоставляет беженцам из Сирии доступ к образованию, и поддерживают более 1 миллиона человека ежемесячными денежными переводами.

Отмечается, что общая сумма финансовой помощи Брюсселя Анкаре должна составить 6 миллиардов евро, согласно договоренностям ЕС и турецкого правительства в марте в 2016 году.

Эти деньги правозащитники будут получать в течении всего текущего года вплоть до 2019-го.

Ранее сообщалось, что часть беженцев, которые приехали в Германию, были террористами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:17
Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля
11:12
Адвокат проглотил наркотики при обыске в тюрьме Аялон
10:52
Госконтролер: квоты призыва харедим не выполняются
09:51
Ольмерт рассказал как мыл полы в тюрьме
09:32
ЦАХАЛ атаковал на севере Газы
09:30
ХАМАС начал расследование о покушении на Хамдаллу
09:19
США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР
09:16
Начальная зарплата учителям увеличена до 8 тысяч шекелей
08:55
Тысячи жителей Газы отправятся в Израиль
08:27
Польского депутата наградили медалью "Хизбаллы"
08:04
ЦАХАЛ арестовал 15 подозреваемых террористов
08:02
В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя
07:47
Силы ЦАХАЛа атакованы на границе с Газой
07:22
Новый поворот: реальной целью атаки была дочь Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus