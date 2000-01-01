ЕС заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи беженцам
Европейский союз заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи эмигрантам, говорится в заявлении Еврокомиссии.
Как сказано в сообщении, деньги будут направлены в Фонд помощи беженцам, который предоставляет беженцам из Сирии доступ к образованию, и поддерживают более 1 миллиона человека ежемесячными денежными переводами.
Отмечается, что общая сумма финансовой помощи Брюсселя Анкаре должна составить 6 миллиардов евро, согласно договоренностям ЕС и турецкого правительства в марте в 2016 году.
Эти деньги правозащитники будут получать в течении всего текущего года вплоть до 2019-го.
Ранее сообщалось, что часть беженцев, которые приехали в Германию, были террористами.