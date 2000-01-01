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`Ликудников`, не голосовавших за закон муэдзинов, накажут 15.03 09:56   MIGnews.com

"Ликудников", не голосовавших за закон муэдзинов, накажут

Председатель коалиции в Кнессете Давид Битан ("Ликуд") пригрозил санкциями депутатам парламентского большинства, которые не голосовали за законопроекты об использовании громкоговорителей для призыва правоверных на молитву, а также о частичной декриминализации курения марихуаны в общественных местах.

В частности, к таким парламентариям он отнес своих однопартийцев Йоава Киша, Йехуду Глика и Шаррен Хаскель. Битан аргументирует необходимость наказать членов Кнессета "неоднократным нарушением коалиционной дисциплины".

За это, как написал Битан в адресованных им письмах, будет приостановлено членство Киша, Глика и Хаскель в парламентских комиссиях, а предлагаемые ими законопроекты не будут рассматриваться на следующих заседаниях Кнессета и комитетов.

В ответ на это Киш обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, назвав поведение Битана безответственным.
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