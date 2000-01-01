15.03 09:56 MIGnews.com

"Ликудников", не голосовавших за закон муэдзинов, накажут

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель коалиции в Кнессете Давид Битан ("Ликуд") пригрозил санкциями депутатам парламентского большинства, которые не голосовали за законопроекты об использовании громкоговорителей для призыва правоверных на молитву, а также о частичной декриминализации курения марихуаны в общественных местах.В частности, к таким парламентариям он отнес своих однопартийцев Йоава Киша, Йехуду Глика и Шаррен Хаскель. Битан аргументирует необходимость наказать членов Кнессета "неоднократным нарушением коалиционной дисциплины".За это, как написал Битан в адресованных им письмах, будет приостановлено членство Киша, Глика и Хаскель в парламентских комиссиях, а предлагаемые ими законопроекты не будут рассматриваться на следующих заседаниях Кнессета и комитетов.В ответ на это Киш обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, назвав поведение Битана безответственным.