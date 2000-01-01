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скриншот с видео YouTube 15.03 10:07   MIGnews.com

9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая. Такое решение приняло правительство страны. Об этом в эфире телеканала YTN объявил министр по делам администрации Хон Юн Сик.

Согласно последним опросам, как отмечают СМИ, наиболее перспективным кандидатом на пост главы государства является экс-лидер Демократической партии Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который на выборах 2012 года проиграл Пак Кын Хе.

Пак Кын Хе была отстранена от власти президента по импичменту из-за коррупционного скандала. В воскресенье 12 марта она покуинула Голубой дворец – официальную президентскую резиденцию.

Напомним, после импичмента Пак Кын Хе в центре Сеула произошли столкновения, в результате которых погибли люди.
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