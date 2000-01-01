15.03 08:49 MIGnews.com

Трамп платил $38 млн. налогов при доходе в $150 млн.

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В ответ на угрозы опубликовать данные из налоговой декларации президента США Дональда Трампа более чем 10-летней давности в Белом доме сообщили, что в 2005 году он заработал 150 млн. долларов, из которых 38 млн. отчислил госказне в качестве подоходного налога.Перед этим телеведущая MSNBC Рейчел Мэддоу сообщила о наличии в ее распоряжении и готовности опубликовать две страницы из налоговой декларации на тот момент главы Trump Organization Дональда Трампа. Журналистка утверждает, что информация поступила к ней от обладателя Пулитцеровской премии Дэвида Кей Джонстона, к которому, по его словам, она попала по почте.Сама Мэддоу утверждает, что в 2005 году Трамп заплатил федеральный налог фактической ставке 25% вместо 27,4%, предусмотренного для граждан, зарабатывающих больше 1 млн. долларов. На это в Белом доме обвинили ее в нарушении законодательного запрета на публикацию федеральных налоговых деклараций, отметив, что Трамп списал некоторые средства на "крупномасштабную амортизацию для строительства", а как глава компании он должен платить не больше налогов, чем предусматривает закон."В то время, как беспардонные СМИ могут и дальше продолжать держать эти вопросы на своей повестке дня, как президент будет занят своей, включающей налоговую реформу, выгодную всем американцам", - сказано в ответе администрации Трампа.Стоит отметить, что за такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тысяч долларов и лишение свободы до 5 лет. Но Рейчел Мэддоу уверена, что Первая поправка к Конституции США (о свободе слова) дает ей такое право.