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`Нетаниягу в заложниках у Смотрича и обезумел от Беннета` 15.03 07:44   MIGnews.com

"Нетаниягу в заложниках у Смотрича и обезумел от Беннета"

Председатель парламентской оппозиции и лидер "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог в очередной раз атаковал премьер-министра и правительство, призвав "здравомыслящий сионистский блок" победить национальный лагерь.

"Визит в регион посланника президента США Трампа является самым ярким доказательством провала руководства Нетаниягу. Более года назад я предложил практическое предложение – смелый региональный план, который привел бы к разительному укреплению безопасности и политической ситуации в Израиле, и вывел бы из политического тупика, в котором мы оказались", - заявил Герцог на заседании фракции "Сионистский лагерь" 14 марта.

Главный оппозиционер страны сетует на то, что, хоть его плану и была оказана "беспрецедентная международная и огромная общественная поддержка", Биньямин Нетаниягу оказался неспособен на его реализацию..

"Он находится в заложниках у Смотрича, запуган Элькином и Левиным и обезумел от Беннета", - утверждает он

По словам Герцога, администрация Трампа гораздо более сообразительна, чем Нетаниягу.

"Реальность все та же, решение – все то же. Наша задача - создать альтернативный блок: прагматичный, умеренный, ответственный и расчетливый. Только создание сионистского, достойного, центристского и разумного блока может связать сильное, справедливое государство и жизнь в мире с самим собой и со своими соседями", - говорит он.

Герцог допускает, что в его блок войдут даже некоторые члены "Ликуда", потому что "многие в "Ликуде" понимают, что Нетаниягу - это проблема, а не ее решение".

"Я считаю, что благо страны требует создания консолидированных альтернативных сил. Благо страны важнее любого из нас", - добавил лидер оппозиции.
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