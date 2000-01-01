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Угроза Тиллерсона: США выйдут из Совета по Правам Человека 15.03 07:25   MIGnews.com

Угроза Тиллерсона: США выйдут из Совета по Правам Человека

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что США выйдут из состава Совета по Правам Человека ООН, в случае, если организация не предпримет “значимых реформ”.

Тиллерсон заявил: “В то время как речь идет об единственной организации, посвященной правам человека, Совет по Правам Человека обязан предпринять значимые реформы с тем, чтобы мы могли продолжать в нем участвовать”.

Тиллерсон заявил, что США “продолжат оценивать эффективность” Совета, но выразил скепсис относительно его деятельности в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия и Египет.

Тиллерсон особо подчеркнул, что “мы настаиваем на нашем сильном и принципиальном возражении в связи с предвзятостью Совета в отношении Израиля”.

Тиллерсон заявил: “Если они не пойдут на такие реформы, мы поставим под вопрос наше членство. Мы не говорим, что мы не рассматриваем вопрос выхода. Наша цель - привести эту организацию в нормальное состояние”.

США ежегодно тратят на содержание различных органов ООН 10 миллиардов долларов. Президент Дональд Трамп заявил, что намерен срезать это финансирование на 50%.
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