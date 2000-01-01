15.03 06:48 MIGnews.com

Европа: первые выборы судьбоносного года

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15 марта в Нидерландах состояться всеобщие выборы. Многие полагают, что они станут показателем того, что ждет в Европу в будущем.Главные соперники - либеральный премьер Марк Рютте и анти-исламский активист Гирт Вилдерс. Вилдерс и его Партия Свободы требуют “де-исламизации” Нидерландов, выхода из ЕС и прекращения иммиграции из мусульманских стран. За выборами в Нидерландах последуют выборы во Франции и Германии - двух важнейших странах ЕС.В Нидерландах 12,9 миллионов человек располагают правом голоса. Выборы начинаются в 07:30 и заканчиваются в 21:00. Пересчет бюллетеней будет вестись вручную.Непосредственно перед выборами были опубликованы опросы общественного мнения I&O Research. Партия Вилдерса получает 20 мест в парламенте (из 150) - на 3 меньше, чем в опросе неделю назад, либералы Марка Рютте - 29 мест, по сравнению с 27 неделю назад.По прогнозу Радио Свободная Европа, однако, и партия Вилдерса, и партия Рютте получают 24 мандата.Наблюдатели отмечают, что “турецкий кризис” сыграл на руку Рютте - действия премьера поддержали 62% опрошенных, в том числе, 59% сторонников Вилдерса.Если верить результатам опроса партии D66 (20 мандатов), зеленых (17) и христианских демократов (20), могут стать членами в коалиции Рютте. Нидерландские лейбористы, члены нынешней коалиции и Рютте стоят накануне величайшего поражения в своей истории - по прогнозам, количество их мандатов сократится с 38 до 11.Вилдерс, выступая в последний день перед выборами по национальному ТВ заявил: “Ислам - величайшая угроза для Нидерландов. Это - экзистенциальная проблема. На кону - будущее нашей страны. Ислам и свобода несовместимы”.