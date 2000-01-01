16.03 07:16 MIGnews.com

Спецпосланник Трампа встретился с королем Иордании

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Джейсон Гринблатт, специальный представитель президента США Дональда Трампа по международным переговорам, встретился с королем Иордании Абдаллой II.В конце встречи Гринблат сказал, что "мы договорились о необходимости мира между Израилем и палестинцами. Иордания является важным союзником в этих усилиях".Ранее со специальным представителем президента Трампа встретился премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник, 13 марта. Нетаниягу и Гринблатт провели беседу в канцелярии премьера в Иерусалиме.Согласно заявлению канцелярии главы израильского правительства, обе стороны подтвердили совместную приверженность Израиля и США достижению "истинного и устойчивого мира между Израилем и палестинцами, который укрепит безопасность и стабильность Еврейского государства в регионе".Нетаниягу и Гринблатт обменялись идеями по вопросу о возобновлении мирного процесса между конфликтующими сторонами. Кроме этого, стороны также обсудили вопрос поселенческой деятельности Израиля "в надежде придумать формулу, которая приведет к миру и безопасности".