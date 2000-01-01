16.03 19:19 MIGnews.com

Пекин заменит все 67 000 такси на электромобили

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Такси - проклятие всех городских районов. Как правило, они плохо устроены, плохо обслуживаются и выбрасывают тонны углекислого газа в воздух каждый день, когда они перевозят людей с места на место.В Пекине около 70 000 такси. Город также имеет неразрешимую проблему со смогом. В то время как Пекин приступил к агрессивной программе поощрения частных граждан покупать то, что он называет "новыми энергетическими автомобилями", этот толчок не оказал большого влияния на парк такси в столице Китая.Теперь Пекин объявил о планах заменить все 67 000 топливных такси в городе электромобилями.Смена произойдет не сразу, а начнется с мандата, что любые новые такси, помещенные в обслуживание, должны быть электрическими, однако может пройти десятилетие или больше, прежде чем все старые автомобили будут заменены.Ожидается, что проект обойдется таксистам в $ 1,3 млрд. Сегодня автомобили начального уровня, используемые на ископаемом топливе, стоят около 10 000 долларов. Эквивалентные электромобили стоят вдвое дороже.Китай платит высокую цену за свое быстрое экономическое расширение, большая часть которого питается от электроэнергии, вырабатываемой на угольных объектах. Во время недавних Олимпийских игр в Пекине, город приказал многим заводам закрыться на несколько недель и запретил автобусы и транспортные средства.План сработал, поскольку миллионы пекинских жителей впервые увидели солнце в течение нескольких месяцев, но такие меры оказались огромным экономическим бременем.