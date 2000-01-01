15.03 19:54 MIGnews.com

Иран: "Хизбалла" готова атаковать Израиль как никогда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Помощник командующего Корпусом стражей Исламской революции обнаружил в кувейтском ежедневном издании "Аль-Джарида", что террористическая группировка "Хизбалла" повысила свой уровень готовности и готова начать масштабную атаку на Израиль. Напомним, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу продолжают оказывать давление на Иран в связи с его спорным, часто обсуждаемым, ядерным потенциалом.Иранский командир объяснил, что Иран открыл заводы в Ливане с целью производства ракет большой дальности, а также других боеприпасов и недавно передал право собственности на заводы "Хизбалле".Выступая исключительно на "Аль-Джариде", иранский чиновник, который предпочел остаться анонимным, заявил, что решение о создании фабрик в Ливане было принято в связи с "израильским (предполагаемым) уничтожением боеприпасов в Судане, а также нанесенным ущербом источникам боеприпасов из Сирии".Говоря о неоднократных угрозах "Хизбаллы" запускать ракеты, которые могли бы охватить все части Еврейского государства, иранский чиновник сослался на министра обороны Ирана Хосейна Дехгана, который недавно прислушался к тому, что "Хизбалла" теперь способна производить ракеты, способные поразить любую часть Израиля, от самого севера до южной границы с Египтом.Чиновник также сообщил, что в Университете им. Имама Хоссейна, который принадлежит Революционной гвардии, был открыт специальный факультет, где обучаются сотни ливанских и иностранных студентов производству ракет.Говоря о новых объектах ракетного производства, иранский источник объяснил, что объекты были построены на глубине 50 метров и защищены несколькими системами обороны, чтобы отбиваться от истребителей Израиля в случае нападения.Иранский чиновник добавил, что заводы способны производить ракеты, дальность действия которых превышает 500 км. Среди новых боеприпасов уже выпущены ракеты класса "земля-земля", баллистические ракеты для подводных лодок и беспилотные летательные аппараты с противотанковыми ракетами. Источник также сообщил, что "Хизбалла" уже успешно проверила новые ракеты.Кувейтская газета подчеркнула, что, хвастаясь своей деятельностью и развитием, "Хизбалла" вновь создает еще одну угрозу для Израиля, передавая основное сообщение о том, что, даже если Израиль будет вмешиваться в деятельность Ирана в Сирии, Иран все равно будет продолжать вооружаться и помогать своему ливанскому союзнику.Кувейтская газета не в первый раз обсуждает угрозу со стороны Ирана и Ливана, нависшую над Израилем. Совсем недавно, 7 марта, газета опубликовала на своей первой странице совместный американо-израильский план борьбы с иранским присутствием в Сирии.Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла остается непоколебимым в своих заявлениях о том, что террористическая организация готова начать нападение на Израиль.