15.03 17:24 MIGnews.com

Явка на выборах в Нидерландах намного выше, чем 5 лет назад

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Явка избирателей на голландских парламентских выборах в среду, 15 марта, была намного выше, чем 5 лет назад, согласно опросу Ipsos.В 12:45 по Гринвичу, когда избирательные участки были открыты всего на 6 часов, явка избирателей составляла 33 % по сравнению с 27 % на последних выборах 2012 года, когда итоговая явка составляла 74,6 %.Согласно опросам общественного мнения, голосование в этом году является одним из самых активных, поскольку 5 партий борются за первое и второе места в сильно раздробленном парламенте. Участки будут открыты до 20:00 по Гринвичу. Предварительные результаты обещают огласить этой же ночью.Отметим, что на парламентских выборах в Нидерландах соперничают два фаворита – праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД), возглавляемая премьер-министром Марком Рютте, и крайне правая Партия свободы (ПС).Выборы в Нидерландах проходят на фоне дипломатического скандала с Турцией, в ходе которого Анкара объявила о приостановке дипломатических контактов с Гаагой.Финальные опросы показали, что партия Рютте опережает ультраправых Вилдерса всего на 3%. Отмечается, что ни одна из политических сил не сможет получить абсолютное большинство. Коалиционные переговоры займут месяцы, как полагают эксперты.Предварительные результаты обещают огласить этой же ночью.