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ОБСЕ требует прекратить блокаду Донбасса | Фото: Thinkstock15.03 18:50   MIGnews.com

ОБСЕ требует прекратить блокаду Донбасса

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность блокадой Донбасса, отметив, что такое опасное развитие событий необходимо остановить.

Как передает ТАСС, об этом он заявил по итогам заседания Контактной группы.

По словам Сайдика он разочарован ситуацией на востоке Украины, которая далека от Минских договоренностей и не способствует процессу примирения сторон. Напротив, по мнению спецпредставителя, наблюдается эскалация насилия в регионе, которое необходимо остановить.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временной приостановке грузового транспортного сообщения с Донбассом, до тех пор, пока в ЛНР и ДНР не вернут под украинскую юрисдикцию предприятия, на которых было введено внешнее управление.

В ответ глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что новая блокада Донбасса не вернет Украине предприятия.
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