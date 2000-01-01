15.03 16:57 MIGnews.com

Германия очень обеспокоена ситуацией на востоке Украины

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Правительство Германии заявило, что оно очень обеспокоено недавними событиями на востоке Украины и призвало Москву и Киев совместно бороться с тем, что он назвал "растущими тенденциями сепаратизма" в регионе, охваченном боевыми действиями."Мы серьезно обеспокоены усилением тенденций в области разделения на востоке Украины", - заявил официальный представитель МИДа Мартин Шефер на пресс-конференции в правительстве."Опасность военной эскалации еще далека от завершения", - подчеркнул он.Мартин Шефер отметил, что Берлин призывает Украину и Россию выполнить соглашения, заключенные в рамках мирного процесса, сославшись на тревожные действия обеих сторон.