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flickr 15.03 16:57   MIGnews.com

Германия очень обеспокоена ситуацией на востоке Украины

Правительство Германии заявило, что оно очень обеспокоено недавними событиями на востоке Украины и призвало Москву и Киев совместно бороться с тем, что он назвал "растущими тенденциями сепаратизма" в регионе, охваченном боевыми действиями.

"Мы серьезно обеспокоены усилением тенденций в области разделения на востоке Украины", - заявил официальный представитель МИДа Мартин Шефер на пресс-конференции в правительстве.

"Опасность военной эскалации еще далека от завершения", - подчеркнул он.

Мартин Шефер отметил, что Берлин призывает Украину и Россию выполнить соглашения, заключенные в рамках мирного процесса, сославшись на тревожные действия обеих сторон.
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