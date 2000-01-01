15.03 16:25 MIGnews.com

Иран обещает "освободить" Голанские высоты

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Новая финансируемая Ираном иракская "бригада Хизбаллы" нацелена на "освобождение" Голанских высот от Израиля, как заявил на прошлой неделе пресс-секретарь Сейед Хашем Муссави на пресс-конференции в Иране.По словам иранского информационного агентства Tasnim, Муссави, возглавляющий террористическую подгруппировку "Харакат Хизбалла аль-Нуджаба", заявил: "После последних побед в Сирии и Ираке мы создали "Бригаду освобождения Голан""."Это подготовленная армия с конкретными планами. Если правительство Сирии потребует, мы и наши союзники готовы предпринять действия по освобождению Голан. Мы не позволим арабским и исламским странам в регионе оставаться под конролем оккупантов", -заявил он.По словам Мусави, новая террористическая группировка хорошо обучена и оснащена иранскими ракетами и танками Т-90 российского производства.Генеральный секретарь "Харакат Хизбалла аль-Нуджаба" Акрам аль-Каби заявил: "Декларация об образовании "Бригады освобождения Голан" - это не только кампания в средствах массовой информации, но и настоящая цель движения".В рекламном ролике террористы размахивают баннером, который гласит: "Израиль будет уничтожен".Министр разведки Израиля Исраэль Кац ("Ликуд") предупредил: "Если лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла осмелится стрелять по домам Израиля или по его национальной инфраструктуре, весь Ливан пострадает".