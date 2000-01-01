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Фотограф Амос Бен-Гершом, GPO 15.03 15:49   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Президиума Боснии и Герцеговины

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в среду, 15 марта, с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем.

Премьер-министр Нетаниягу высоко оценил дружеские отношения между двумя государствами.

Лидеры обсудили пути углубления сотрудничества в области экономики, а также в академической и научной сфере.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младлен Иванич пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить его страну.
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