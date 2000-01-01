15.03 20:31 MIGnews.com

Женщины израильского хай-тека: работа вместо семьи

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Все знают, что в отрасли высоких технологий ("хай-тек" проще говоря) хорошие условия труда. Можно смело сказать, что, с точки зрения зарплаты, нет в Израиле сегодня лучшего места работы. Но скажет вам любой «компьютерщик», что деньги в секторе, который тянет на себе большую часть израильского экспорта, платят не за красивые глаза. У каждой монеты есть вторая сторона и у «хайтекистов» второй стороной является большое количество часов на рабочем месте и необходимость находиться постоянно на связи с работой. Исследование, проведенное среди работников компаний высоких технологий, показало, что 99% мужчин, являющихся отцами, работают более 9 часов в день, при этом 83% находятся на рабочем месте 9-10 часов в день.Что касается женщин, то четверть матерей работают 8 часов в день, треть — 10 часов и больше. 8% мужчин и 3% женщин работают 11 часов в день, 8% мужчин и 5% женщин проводят на работе 12 часов в день. При этом исследователи отмечают, что в отрасли высоких технологий принято работать 11-12 часов в день, и данные в исследовании отражают действительность только среди работников, которые являются родителями. Такое количество рабочих часов никого не удивляет на фоне размера зарплат: за 12 часов в хай-теке платят не 15 тысяч в месяц (что тоже считается высокой зарплатой), а 25 тысяч.Исследование проливает свет на особенности работы женщин в сфере высоких технологий. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в отрасли достигает 20%, что зачастую объясняется разницей в объеме ставки: мужчины находятся на рабочем месте больше часов. Результаты исследования показывают, что женщины действительно раньше покидают офис, чтобы позаботиться о детях, но затем они продолжают работать из дома. При том, что 34% мужчин-отцов, работающих в хай-теке, заявили, что не работают дома, среди женщин-матерей только 12% не продолжают работать дома. 67% женщин работают по вечерам дома три раза в неделю, у 21% работа не заканчивается в течение четырех дней в неделю. Среди мужчин только 49% работают из дома три раза в неделю и 17% — четыре раза в неделю. Таким образом исследования развеяло миф о том, что женщины в компаниях высоких технологий работают меньше мужчин. Чтобы совмещать работу и семейную жизнь, женщины-хайтекистки выработали подходящую им форму работы, садясь к компьютеру после того, как дети идут спать.Сколько часов проводят работники отрасли с семьей? Треть отцов уделяют семье от часа до пяти в неделю, 45% находятся с семьей 6-11 часов в неделю, 21% могут позволить себе провести с семьей 12-17 часов в рабочие дни (с воскресенья по четверг). У женщин наблюдается несколько иная картина: 43% проводят с семьей 12-17 часов в неделю, 28% — от 6 до 11 часов, 18% — от часа до пяти часов. Другими словами, 78% мужчин и 46% женщин, работающих в компаниях высоких технологий, проводят с семьей не более двух часов в день. При этом мужчины используют это время и на себя: 34% выделяют 3-6 часов в неделю на хобби. Женщины более преданы семье — у почти 40% матерей вовсе нет времени на себя.