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15.03 19:25   MIGnews.com

Мубарака освободят на этой неделе

Египетские СМИ сообщают, что генеральный прокурор Египта принял решение об освобождении бывшего президента страны Хосни Мубарака.

Мубарак, после длительной госпитализации, находится под домашним арестом - также в больнице.

Адвокат Мубарака заявил, что его клиент “будет освобожден завтра или послезавтра”.

На прошлой неделе с Мубарака, после длительной битвы в судах разных инстанций, были сняты обвинения в убийстве демонстрантов на площади Тахрир в феврале 2011 года.
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