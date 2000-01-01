15.03 19:25 MIGnews.com
Мубарака освободят на этой неделе
Египетские СМИ сообщают, что генеральный прокурор Египта принял решение об освобождении бывшего президента страны Хосни Мубарака.
Мубарак, после длительной госпитализации, находится под домашним арестом - также в больнице.
Адвокат Мубарака заявил, что его клиент “будет освобожден завтра или послезавтра”.
На прошлой неделе с Мубарака, после длительной битвы в судах разных инстанций, были сняты обвинения в убийстве демонстрантов на площади Тахрир в феврале 2011 года.
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