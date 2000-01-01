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В Израиле будут штрафовать за визит к проститутке 15.03 16:22   MIGnews.com

В Израиле будут штрафовать за визит к проститутке

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед на слушаниях в подкомитете Кнессета по проституции и контрабанде женщин заявила, что поддерживает криминальные санкции в отношении лиц, получающих услуги проституток.

Шакед заявила: “Следует идти по стопам так называемого “шведского подхода” - не превращать десятки тысяч людей в преступников, но наказывать их высокими штрафами. Шведский пример криминализации проституции показывает, что высокие штраф действуют эффективно, надо это проверить и последовать этому”.

Глава подкомитета, Ализа Лави (Еш Атид) заявила, что после Песаха предложения комитета будут представлены министерству финансов, министерству общественной безопасности, министерству социальной защиты, после чего будут вынесены на рассмотрение правительства и Кнессета.
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