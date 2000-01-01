15.03 16:22 MIGnews.com

В Израиле будут штрафовать за визит к проститутке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед на слушаниях в подкомитете Кнессета по проституции и контрабанде женщин заявила, что поддерживает криминальные санкции в отношении лиц, получающих услуги проституток.Шакед заявила: “Следует идти по стопам так называемого “шведского подхода” - не превращать десятки тысяч людей в преступников, но наказывать их высокими штрафами. Шведский пример криминализации проституции показывает, что высокие штраф действуют эффективно, надо это проверить и последовать этому”.Глава подкомитета, Ализа Лави (Еш Атид) заявила, что после Песаха предложения комитета будут представлены министерству финансов, министерству общественной безопасности, министерству социальной защиты, после чего будут вынесены на рассмотрение правительства и Кнессета.