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Подрядчики IAI давали взятки в обмен на победу в тендерах 15.03 15:13   MIGnews.com

Подрядчики IAI давали взятки в обмен на победу в тендерах

Полиция сообщает, что “дело 630” о взяточничестве в представляет собой огромное скопление дел о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, коррупции, отмывании денежных средств и нарушения доверия.

Дело якобы не связано с продажами оружия, но касается административных служб, уборки, питания и торговли в рамках IAI.

Предполагается, что речь идет о даче взяток официальным лицам в подрядчиками в обмен на “победу” в различного рода тендерах.
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