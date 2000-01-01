15.03 15:13 MIGnews.com

Подрядчики IAI давали взятки в обмен на победу в тендерах

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Полиция сообщает, что “дело 630” о взяточничестве в представляет собой огромное скопление дел о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, коррупции, отмывании денежных средств и нарушения доверия.Дело якобы не связано с продажами оружия, но касается административных служб, уборки, питания и торговли в рамках IAI.Предполагается, что речь идет о даче взяток официальным лицам в подрядчиками в обмен на “победу” в различного рода тендерах.