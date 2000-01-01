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15.03 13:37   MIGnews.com

Как работают инструкторы Крав Мага

Крав Мага - система рукопашного боя, разработанная ЦАХАЛем для того, самообороны солдат и солдаток.

Крав Мага позволяет выходить из ситуаций с угрозой для жизни с минимальным ущербом для гражданских, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.



Крав Мага - простая и доступная для солдат система. В ходе прохождения службы солдаты боевых подразделений заканчивают курс Крав Мага. Инструкторы - также солдаты боевых подразделений, изучившие секреты боевого искусства на специальном курсе в Вингейт.
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