15.03 13:37 MIGnews.com

Как работают инструкторы Крав Мага

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Крав Мага - система рукопашного боя, разработанная ЦАХАЛем для того, самообороны солдат и солдаток.Крав Мага позволяет выходить из ситуаций с угрозой для жизни с минимальным ущербом для гражданских, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.Крав Мага - простая и доступная для солдат система. В ходе прохождения службы солдаты боевых подразделений заканчивают курс Крав Мага. Инструкторы - также солдаты боевых подразделений, изучившие секреты боевого искусства на специальном курсе в Вингейт.