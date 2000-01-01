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Принят закон Форера против подстрекателей в Кнессете | Фото: пресс-секретарь партии НДИ Михаил Фейгин15.03 11:29   MIGnews.com

Принят закон Форера против подстрекателей в Кнессете

Вчера поздно вечером на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден законопроект депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым человек, подстрекавший к террору, не может стать парламентарием.

До принятия законопроекта депутата от НДИ, в соответствии с законом, баллотироваться в Кнессет не мог лишь тот, кто был уличен в содействии террору. Теперь же будут лишены права стать депутатом высшего законодательного органа еврейского государства лица, выступавшие с подстрекательскими заявлениями, отрицавшие право на существование Израиля в качестве еврейского и демократического государства или открыто выражавшие поддержку террору. Действие данного Закона будет распространяться как на отдельных лиц, так и на партийные списки.

"Это исторический день. Надеюсь, теперь будет положен конец беспрерывному потоку подстрекательских заявлений в поддержку террора в стенах Кнессета. А депутатам, выступающими с подобными декларациями и отрицающими право Израиля на существование, настало время понять: слова имеют свою цену и вызывают определенные последствия. Их провокационные и подстрекательские заявления уже не раз становились причиной беспорядков и акций, направленных против Государства Израиль. Некоторые нынешние депутаты находятся в Кнессете не для того, чтобы представлять своих избирателей, а для того, чтобы заниматься подстрекательством и поддержкой террора. Мы лишили их этой возможности", - подчеркнул Одед Форер.

пресс-служба партии НДИ
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