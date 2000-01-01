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США требуют от Иордании выдать террористку из Сбарро 15.03 11:03   MIGnews.com

США требуют от Иордании выдать террористку из Сбарро

Госдепартамент США заявил, что требует от властей Иордании выдать палестинскую террористку Ахлан Тамими, привезшую смертника в иерусалимский ресторан Сбарро в августе 2001 года.

В результате атаки были убиты 15 человек, в том числе, два гражданина США, и ранены 130.

Тамими, гражданка Иордании, не только привезла террориста в ресторан, но и собирала информацию для подготовки атаки.

Тамими была приговорена к 16 пожизненным заключениям, но была освобождена в рамках сделки по обмену Гилада Шалита и депортирована в Иорданию.

Тамими никогда не выражала сожаления о содеянном. По прибытии в Иорданию она заявила: “Я бы сделала это снова”.
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