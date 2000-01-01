15.03 11:19 MIGnews.com

Турция расторгает миграционное соглашение с ЕС

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У Турции больше нет причин соблюдать миграционное соглашение с Евросоюзом. Об этом заявил республиканский министр по делам ЕС Омер Челик.По словам Омера Челика, Турция выполнила свою часть соглашения, однако члены Евросоюза своих слов не сдержали."В настоящее время очевидно, что европейские страны не могут занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан, поэтому пришло время пересмотреть миграционное соглашение", – пояснил министр.Совместный план по борьбе с миграционным кризисом был согласован в марте 2016 года. Согласно документу, Европа возвращает в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В качестве ответных уступок рассматривалась возможность отмены визового режима для турецких граждан.Ранее о возможности аннулирования соглашения с ЕС по мигрантам уже заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.