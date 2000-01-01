Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турция расторгает миграционное соглашение с ЕС | Фото: Thinkstock15.03 11:19   MIGnews.com

Турция расторгает миграционное соглашение с ЕС

У Турции больше нет причин соблюдать миграционное соглашение с Евросоюзом. Об этом заявил республиканский министр по делам ЕС Омер Челик.

По словам Омера Челика, Турция выполнила свою часть соглашения, однако члены Евросоюза своих слов не сдержали.

"В настоящее время очевидно, что европейские страны не могут занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан, поэтому пришло время пересмотреть миграционное соглашение", – пояснил министр.

Совместный план по борьбе с миграционным кризисом был согласован в марте 2016 года. Согласно документу, Европа возвращает в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В качестве ответных уступок рассматривалась возможность отмены визового режима для турецких граждан.

Ранее о возможности аннулирования соглашения с ЕС по мигрантам уже заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:03
В Новосибирске нашли баню "жарче, чем печи Освенцима"
11:29
Принят закон Форера против подстрекателей в Кнессете
11:03
США требуют от Иордании выдать террористку из Сбарро
10:53
Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма
10:52
Опубликовано имя убийцы медсестры в Холоне
10:30
Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа
10:07
9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента
09:56
"Ликудников", не голосовавших за закон муэдзинов, накажут
09:31
Единственный еврей в парламенте Ирана: Нетаниягу – вампир
09:06
Взорвавшаяся пиротехническая фабрика работала без лицензии
08:49
Трамп платил $38 млн. налогов при доходе в $150 млн.
08:10
Новая уступка ортодоксам: Йешивы освободят от арноны
08:01
Взятки в Israel Aerospace Industries : арестованы 13 человек
07:44
"Нетаниягу в заложниках у Смотрича и обезумел от Беннета"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus