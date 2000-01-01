Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа 15.03 10:30   MIGnews.com

Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа

Настоящий ажиотаж вызвала новость о том, что в руки прессы попала налоговая декларация президента США Дональда Трампа за 2005 год, когда он возглавлял Trump Organization. В связи с этим, активист Демократической партии США Дэвид Брок выразил готовность заплатить 5 млн. долларов за помощь в обнародовании налоговой декларации президента. Условиями для столь щедрого вознаграждения являются полнота и легальность получения информации.




"Сегодня больше вопросов, чем ответов. Я предлагаю награду в $5 млн. любому, у кого имеется полная и законно полученная налоговая декларация Трампа", - написал Брок на своей странице в соцсети Twitter.

Time называет его "одним из самых влиятельных деятелей Демпартии". Дэвид Брок – основатель либерального исследовательского центра Media Matters for America, главной целью которого является борьба с консервативной прессой и ее оплотом – Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию.

Напомним, что интерес к налогам Трампа возник еще на этапе президентской гонки, когда его соперница от демократов Хиллари Клинтон обвинили в махинациях и вообще уклонении от уплаты налоговых отчислений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:07
9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента
09:56
"Ликудников", не голосовавших за закон муэдзинов, накажут
09:31
Единственный еврей в парламенте Ирана: Нетаниягу – вампир
09:06
Взорвавшаяся пиротехническая фабрика работала без лицензии
08:49
Трамп платил $38 млн. налогов при доходе в $150 млн.
08:10
Новая уступка ортодоксам: Йешивы освободят от арноны
08:01
Взятки в Israel Aerospace Industries : арестованы 13 человек
07:44
"Нетаниягу в заложниках у Смотрича и обезумел от Беннета"
07:25
Угроза Тиллерсона: США выйдут из Совета по Правам Человека
07:12
Абу Мазен: При Трампе можно будет заключить мир с Израилем
06:33
Модиин свяжут со скоростной ж/д веткой Тель-Авив–Иерусалим
05:16
Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии
04:45
Ученые: Земля может превратиться в гигантский снежок
03:48
CNN выпустила фильм о самом могущественном человеке в мире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus