Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа
Настоящий ажиотаж вызвала новость о том, что в руки прессы попала налоговая декларация президента США Дональда Трампа за 2005 год, когда он возглавлял Trump Organization. В связи с этим, активист Демократической партии США Дэвид Брок выразил готовность заплатить 5 млн. долларов за помощь в обнародовании налоговой декларации президента. Условиями для столь щедрого вознаграждения являются полнота и легальность получения информации.
More questions than answers tonight. I'm offering a $5m reward to anyone with Trump's complete, legally obtained tax returns.
"Сегодня больше вопросов, чем ответов. Я предлагаю награду в $5 млн. любому, у кого имеется полная и законно полученная налоговая декларация Трампа", - написал Брок на своей странице в соцсети Twitter.
Time называет его "одним из самых влиятельных деятелей Демпартии". Дэвид Брок – основатель либерального исследовательского центра Media Matters for America, главной целью которого является борьба с консервативной прессой и ее оплотом – Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию.
Напомним, что интерес к налогам Трампа возник еще на этапе президентской гонки, когда его соперница от демократов Хиллари Клинтон обвинили в махинациях и вообще уклонении от уплаты налоговых отчислений.