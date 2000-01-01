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15.02 09:39   MIGnews.com

Израиль: Иерусалим должен быть в зоне свободной торговли

Израиль попросил правительство Великобритании включить Западный берег, Иерусалим и Голанские высоты в соглашение о свободной торговле, которое обсуждается между двумя странами. Об этом пишет издание Israel Hayom.

По словам газеты, министр экономики Эли Коэн написал Конору Бернсу, государственному министру Великобритании в Департаменте международной торговли, о том, что "большинство соглашений Израиля о свободной торговле, включая сделку с США, применимы к Государству Израиля, "то есть везде, где применяется израильский закон".

Торговое соглашение Израиля с Европейским союзом не включает оспариваемые регионы. Однако Иерусалим надеется на новое отношение в Лондоне после выхода Великобритании из ЕС. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также поднял этот вопрос со своим коллегой Борисом Джонсоном.

Джонсон сделал экономическую независимость страны центральным элементом политики Brexit. Он уверен, что Британия будет "одновременно великой европейской державой и действительно глобальной в нашем диапазоне и амбициях".

В ноябре 2018 года британский министр международной торговли Лиам Фокс посетил Израиль, чтобы встретиться с Нетаниягу и продвинуть торговлю между двумя странами. Посольство Великобритании сообщило, что Израиль является рынком импорта британских автомобилей, минеральных продуктов, машин, химической продукции и электрического оборудования.


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