15.02 08:05 MIGnews.com

"Хизбалла" теряет влияние в Ливане

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На прошлой неделе антиправительственные демонстранты продолжали выходить на улицы Бейрута в Ливане, заявляя об отсутствии доверия к новому премьер-министру Хасану Диабу и его кабинету. Между тем, популярность крупнейшего сторонника нового правительства "Хизбаллы" снижается."Правительство провалилось еще до его начала", - сказал Али Амин, ливанский аналитик и журналист, пишущий для лондонской газеты "Аль-Араб". Он сказал, что люди восстали против всей политической системы, но получили новое правительство с той же платформой и теми же политическими полномочиями.Раним аль-Ахмар, ливанский политический активист, который регулярно участвует в антиправительственных демонстрациях, заявил, что Хизбалла потеряла популярную поддержку. "Мы не доверяем Хизбалле, так как она является партнером текущей политической игры", - сказал Ахмар. "Они манипулировали нами".По словам экспертов, интересы различных политических сил страны противоречат интересам самого Ливана."Очевидно, что Хизбалла работает над тем, чтобы сорвать революцию, чтобы защитить коррумпированную систему", - сказал Чарльз Джабур, журналист и глава коммуникаций Ливанской армии.