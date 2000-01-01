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`Хизбалла` теряет влияние в Ливане | Фото:15.02 08:05   MIGnews.com

"Хизбалла" теряет влияние в Ливане

На прошлой неделе антиправительственные демонстранты продолжали выходить на улицы Бейрута в Ливане, заявляя об отсутствии доверия к новому премьер-министру Хасану Диабу и его кабинету. Между тем, популярность крупнейшего сторонника нового правительства "Хизбаллы" снижается.

"Правительство провалилось еще до его начала", - сказал Али Амин, ливанский аналитик и журналист, пишущий для лондонской газеты "Аль-Араб". Он сказал, что люди восстали против всей политической системы, но получили новое правительство с той же платформой и теми же политическими полномочиями.

Раним аль-Ахмар, ливанский политический активист, который регулярно участвует в антиправительственных демонстрациях, заявил, что Хизбалла потеряла популярную поддержку. "Мы не доверяем Хизбалле, так как она является партнером текущей политической игры", - сказал Ахмар. "Они манипулировали нами".

По словам экспертов, интересы различных политических сил страны противоречат интересам самого Ливана.
"Очевидно, что Хизбалла работает над тем, чтобы сорвать революцию, чтобы защитить коррумпированную систему", - сказал Чарльз Джабур, журналист и глава коммуникаций Ливанской армии.


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