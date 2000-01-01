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Иран готов вернуться к ядерной сделке - при условии | Фото:15.02 07:55   MIGnews.com

Иран готов вернуться к ядерной сделке - при условии

В пятницу, 14 февраля, министр иностранных дел Ирана заявил, что они готовы вернуться к соглашению по ядерной программе 2015 года, если Европа обеспечит "значимые" экономические выгоды.

Великобритания, Франция и Германия борются за спасение сделки после выхода президента США Дональда Трампа и введения жестких санкций в отношении Тегерана. Иран отреагировал на это увеличением объемов обогащения урана.

Однако сейчас министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика может быть готова к возвращению - при определенных обстоятельствах.

"Мы сказали, что готовы замедлить или отменить эти меры в соответствии с действиями Европы", - заявил Зариф журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы решим, достаточно ли того, что делает Европа, чтобы замедлить или повернуть вспять некоторые шаги - мы даже не исключили отмены некоторых шагов, которые мы предприняли."

Европа создала специальный торговый механизм под названием Instex для обхода санкций США. Но иранская сторона не считает этого достаточным.

"Мы не говорим о благотворительности. Мы говорим о правах Ирана и правах иранского народа на получение экономических выгод", - сказал Зариф. "Мы получили необратимый вред или непоправимый вред из-за санкций США, но, тем не менее, мы изменим шаги, которые мы предприняли, при условии что Европа предпримет шаги, которые имеют смысл."

Главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл встретился с Зарифом в Тегеране в начале этого месяца, чтобы попытаться снизить напряженность и вернуться к полной реализации ядерной сделки.


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