15.02 07:55 MIGnews.com

Иран готов вернуться к ядерной сделке - при условии

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В пятницу, 14 февраля, министр иностранных дел Ирана заявил, что они готовы вернуться к соглашению по ядерной программе 2015 года, если Европа обеспечит "значимые" экономические выгоды.Великобритания, Франция и Германия борются за спасение сделки после выхода президента США Дональда Трампа и введения жестких санкций в отношении Тегерана. Иран отреагировал на это увеличением объемов обогащения урана.Однако сейчас министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика может быть готова к возвращению - при определенных обстоятельствах."Мы сказали, что готовы замедлить или отменить эти меры в соответствии с действиями Европы", - заявил Зариф журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности."Мы решим, достаточно ли того, что делает Европа, чтобы замедлить или повернуть вспять некоторые шаги - мы даже не исключили отмены некоторых шагов, которые мы предприняли."Европа создала специальный торговый механизм под названием Instex для обхода санкций США. Но иранская сторона не считает этого достаточным."Мы не говорим о благотворительности. Мы говорим о правах Ирана и правах иранского народа на получение экономических выгод", - сказал Зариф. "Мы получили необратимый вред или непоправимый вред из-за санкций США, но, тем не менее, мы изменим шаги, которые мы предприняли, при условии что Европа предпримет шаги, которые имеют смысл."Главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл встретился с Зарифом в Тегеране в начале этого месяца, чтобы попытаться снизить напряженность и вернуться к полной реализации ядерной сделки.