15.02 22:10 MIGnews.com

Эрдоган: РФ виновата в ливийской войне

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В Ливии воюют бойцы российской частной военной компании "Вагнера", которыми руководят на самом высоком уровне.Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, ему на глаза попалась фотография, где в одном помещении запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и человек, которого турецкий лидер назвал руководителем "Вагнера".По его словам, власти РФ отрицают все связи с ЧВК, однако на фото попали высшие военные чиновники."Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне", — заявил Эрдоган.Он также подчеркнул, что Турция продолжит оказывать поддержку ливийскому Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа.