Эрдоган: РФ виновата в ливийской войне

В Ливии воюют бойцы российской частной военной компании "Вагнера", которыми руководят на самом высоком уровне.
Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, ему на глаза попалась фотография, где в одном помещении запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и человек, которого турецкий лидер назвал руководителем "Вагнера".
По его словам, власти РФ отрицают все связи с ЧВК, однако на фото попали высшие военные чиновники.
"Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне", — заявил Эрдоган.
Он также подчеркнул, что Турция продолжит оказывать поддержку ливийскому Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа.