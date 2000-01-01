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`Сегаля уволили сегодня - что будет после победы левых?` 15.02 20:05   MIGnews.com

"Сегаля уволили сегодня - что будет после победы левых?"

Отстранение от эфира журналиста Арэля Сегаля за то, что тот спел в одном клипе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, породило волну негативных реакций.

Политический обозреватель 12-го канала Амит Сегаль пишет: “Отстранение Арэля Сегаля было ошибкой - и фундаментальной, и тактической корпорации КАН. Если бы он действительно хотел заняться предвыборной пропагандой, я могу вообразить себе для человека в его положении несколько иные возможности - делать это ежедневно, в прямом эфире, а не посредством музыкального видео, опубликованного на частном твиттер-аккаунте”.

Доктор Гади Тауб, который часто ведет прямые эфиры с Сегалем на радио 103 FM пишет: Отстранение Арэля Сегаля за песню - за песню! С Нетаниягу. Конечно же, пять тысяч сторонников Ганца продолжат претендовать в “новостях”, что все продолжается как обычно. Теперь закройте глаза и представьте, что случится с правыми журналистами, когда они придут к власти. Надпись - на стене, неоновыми красками”.


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