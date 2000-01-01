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Цукерберг: на выборы чаще влияют `изнутри` | Фото:15.02 18:25   MIGnews.com

Цукерберг: на выборы чаще влияют "изнутри"

Все больше попыток повлиять через социальные сети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри – жителями той страны, где проходит голосование.

Об этом в субботу, 15 февраля, заявил основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Сейчас речь идет не только об иностранных попытках вмешаться, но все больше - о "домашних" подобных попытках", - сказал он.

По словам Цукерберга, за последние годы он заметил, что попытки влияния на выборы стали более сложными, и поэтому Facebook принимает масштабные защитные меры. Так, соцсеть добилась существенных успехов в том, что касается противостояния попыткам вмешаться в выборы в различных странах мира.

"Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне удалось нарастить свои "наступательные" возможности", - сказал глава Facebook.

Однако, как предупредил Цукерберг, ситуация в этой сфере все время меняется.

Он рассказал, что, в частности, в Facebook смогли разработать системы, эффективно вычисляющие фейковые аккаунты.

По словам Цукерберга, в итоге ежедневно удается заблокировать порядка миллиона фейковых страниц, в большинстве случаев - спустя минуты после их создания. Он пояснил, что в основном - это не аккаунты людей, пытающихся повлиять на выборах, а нарушители другого типа, например, - спамеры.


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