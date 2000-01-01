15.02 17:53 MIGnews.com

В Думе отреагировали на слова Макрона о бесполезных санкциях

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Санкции, введенные Европейским Союзом в отношении Российской Федерации, якобы несут вред обоим сторонам, позволяя тем самым Соединенным Штатам Америки наращивать свое политическое и экономическое влияние по всему миру.Такое мнение выразил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон МорозовПо его словам, страны Европы отменят ограничительные меры против РФ лишь в тот момент, когда осознают, необходимость руководствоваться собственными интересами, а не политикой, "навязанной США"."Санкционная политика приносит пользу только США, поскольку они [европейские страны] за счет отгораживания от России ослабляют и себя, и нашу страну. На этом фоне США укрепляет влияние по всему миру", — отметил Морозов.Отметим, ранее в субботу, 15 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон назвал антироссийские санкции "бесполезными", так как, по его мнению, они не принесли ни ЕС, ни РФ ничего позитивного. В то же время он подчеркнул, что не предлагает их отменить.