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Лавров и Чавушоглу провели закрытую встречу в Мюнхене | Фото:15.02 16:48   MIGnews.com

Лавров и Чавушоглу провели закрытую встречу в Мюнхене

Министры иностранных дел Турции и Российской Федерации Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров соответственно провели закрытую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече обсуждалась ситуация в Сирии, которая не должна повлиять на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил по итогам встречи Чавушоглу.

Лавров назвал встречу "самым полезным мероприятием" на полях конференции.

Отметим, в пятницу, 14 января, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал минобороны Турции нести ответственность за предоставление РФ данных о ситуации в Идлибе.


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