Иранский амир Али Гаджизаде, командующий "Элитными авиационно-космическими силами Корпуса стражей исламской революционной", заявил, что регион должен объединиться, чтобы изгнать "сионистов" и американцев.
В ежедневных заявлениях иранского руководства режим заявляет, что уничтожит Израиль и заставит США покинуть Ирак и Сирию.
Подразделения Гаджизаде связаны с ракетами, беспилотниками и противовоздушной обороной, а также участвовали в атаках на американские силы с использованием баллистических ракет. Его комментарии также направлены на Саудовскую Аравию.
"Сегодня мы являемся не только осью сопротивления Ирана", - сказал он. Сегодня "ось сопротивления простирается от Красного моря до Средиземного моря, от Ансаруллы в Йемене до Хизбаллы в Ливане".