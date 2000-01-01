15.02 13:35 MIGnews.com

Иран: нужно изгнать "сионистов" и американцев

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Иранский амир Али Гаджизаде, командующий "Элитными авиационно-космическими силами Корпуса стражей исламской революционной", заявил, что регион должен объединиться, чтобы изгнать "сионистов" и американцев.В ежедневных заявлениях иранского руководства режим заявляет, что уничтожит Израиль и заставит США покинуть Ирак и Сирию.Подразделения Гаджизаде связаны с ракетами, беспилотниками и противовоздушной обороной, а также участвовали в атаках на американские силы с использованием баллистических ракет. Его комментарии также направлены на Саудовскую Аравию."Сегодня мы являемся не только осью сопротивления Ирана", - сказал он. Сегодня "ось сопротивления простирается от Красного моря до Средиземного моря, от Ансаруллы в Йемене до Хизбаллы в Ливане".