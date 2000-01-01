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ЦАХАЛ провел морские учение на случай войны с `Хизбаллой` | Фото:15.02 11:05   MIGnews.com

ЦАХАЛ провел морские учение на случай войны с "Хизбаллой"

В следующем конфликте с террористической группой "Хизбалла" военно-морской флот Израиля знает, что одной из его главных целей будет защита растущей израильской газовой инфраструктуры и морских перевозок в Восточном Средиземном море.

"Хизбалла" уже давно определила морские платформы в качестве потенциальной цели для нападения, со словесными угрозами со стороны лидера террористической группы Хасана Насраллы и его заместителей на протяжении многих лет.

Более того, военные предполагают, что террористическая группа обладает возможностями, необходимыми для реализации этих угроз и проведения потенциально успешных атак не только на газовые платформы, но и на коммерческие морские пути.

На прошлой неделе 3-я ракетная флотилия satilim, имитировала войну с террористами в недельных учениях в море, включая смертельные ракетные удары по израильским судам, попытки терактов и атаки дронов. "Мы предполагаем, что [Хизбалла] попытается атаковать морской фронт. Они видят в этом очень важную арену действий", - сказал полковник Гай Барак, командир 34-й противолодочной эскадриль.

"С таким врагом, как Хизбалла, сюрприз может наступить в десятый день войны или в течение первого часа", - сказал он. "Поэтому мы должны знать, как быстро перейти с нуля до 60."

Барак отказался комментировать конкретные виды оружия, которые, по мнению ЦАХАЛа, имеются у "Хизбаллы", но в целомэто включает ракеты типа "берег-море", беспилотники, возможности подводных лодок и другие. "Мы должны думать, что то, что имеет Иран, имеет Хизбалла и ХАМАС", - сказал он.

ЦАХАЛ непосредственно следит за развитием вооружения Хизбаллы, а также проводит оценки на основе "векторов", которыми уже занималась террористическая группа.


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