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Спор о демаркации: Израиль готов пойти на уступки Ливану 15.02 09:43   MIGnews.com

Спор о демаркации: Израиль готов пойти на уступки Ливану

По сообщению Аруц Шева, Соединенные Штаты выступают в качестве посредника между Израилем и Ливаном в споре о демаркации морской границы.

В приграничной зоне обнаружены значительные месторождения природного газа, что и является основной причиной для конфликта.

Аруц шева сообщает, что в последние месяцы американцы организовали косвенные не прямые контакты между израильскими и ливанскими официальными лицами, с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение проблемы.

Израиль уже согласился пойти на компромиссы - среди прочего он готов оставить Ливану большую часть спорного пространства, с большими запасами газа.

Прибытие в регион Госсекретаря США Рекса Тиллерсона может привести к разрешению немногих оставшихся разногласий и урегулированию вопроса о морской границе между двумя государствами.

Отметим, что между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон. Обе страны при расчете территории и определении границ исходят из своих соглашений с Кипром. Однако различные подходы к определению израильско-ливанской границы привели к тому, что Ливан претендует на 800 квадратных километров израильской экономической зоны.
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