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Фото из Facebook 15.02 08:31   MIGnews.com

Мадуро: Я не допущу государственного переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления уверил венесуэльский народ, что в стране не произойдет насильственного государственного переворота. Об этом сообщает телеканал Globovision.

"В Венесуэле 22 апреля (в день голосования – прим. редактора), что бы ни случилось, пройдут президентские выборы с тайным всеобщим голосованием, - сказал Мадуро, пообещав, что "не будет государственных переворотов".

"Здесь состоятся свободные выборы, на которых венесуэльцы выберут своего президента", - приводит канал слова лидера государства.

Кроме того, выступая со своей речью, Мадуро попросил главу МИД Хорхе Арреасу вновь открыть консульство страны в городе Майами, штат Флорида, где проживает крупная венесуэльская община. Также он приказал своим подчиненным организовать встречу с властями Колумбии, чтобы обсудить ситуацию с нелегальными ввозом в страну наркотических препаратов.

"Мы хотим как можно скорее провести встречу, чтобы выработать план мира для обоих народов", - заявил Мадуро.

Мадуро был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост 2 февраля на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.
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