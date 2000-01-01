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Несмотря на рекомендации: Ликуд лидирует в опросах | Фото: Thinkstock15.02 08:16   MIGnews.com

Несмотря на рекомендации: Ликуд лидирует в опросах

Израильские телевизионные каналы провели опросы общественного мнения см тем, чтобы выяснить, как рекомендации полиции о вынесении обвинительных заключений по делам Нетаниягу повлияли на настроения израильской публики.

По данным опроса второго канала, в случае, если бы выборы проходили 14 февраля, Ликуд получил бы 26 мандатов, Еш Атид - 22, Сионистский Лагерь - 15, Объединенный Арабский Список - 12, Еврейский Дом - 11, Кулану - 9, Мерец -7, Яадут А-Тора 7, НДИ -6, ШАС - 5.

На вопрос о том, должен ли уйти в отставку Нетаниягу, 45% опрошенных ответили , что да, 40% - что нет. 35% опрошенных также сообщили, что верят Лапиду и 30% - что верят Нетаниягу.

По данным опроса 10го канала, Ликуд получит 27 мандатов, Еш Атид - 25, Сионистский Лагерь - 16, Объединенный Арабский Список - 112, Еврейский Дом - 11, Кулану - 5, Мерец -7, Яадут А-Тора 7, НДИ -6, ШАС - 5.

50% опрошенных 10-м каналом заявили, что Нетаниягу должен уйти в отставку и 42% - что нет. 71% опрошенных заявил, что их политические убеждения не изменились в связи с “разоблачениями” в отношении Нетаниягу.
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