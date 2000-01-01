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Прокуратура: обвинения против Биби раздуты до предела | Фото: Thinkstock15.02 07:42   MIGnews.com

Прокуратура: обвинения против Биби раздуты до предела

Государственная прокуратура Израиля - не в восторге от рекомендаций полиции вынести обвинительные заключения против Биньямина Нетаниягу по “делу 1000” по “делу 2000”.

Высокопоставленный прокурор заявил в интервью израильскому ТВ, что не все обвинения, перечисленные в рекомендациях поддерживаются доказательствами.

Корреспондент второго канала Гай Пелег передает слова прокурора: “Эта безумная гонка, желание опубликовать рекомендации не ясны для нас. Они раздули этот шар до предела”.

Пелег цитирует источник в прокуратуре: “Полиция подписала чек, который не сможет оплатить”.

Источник говорит: “Не все утверждения в рекомендациях поддерживаются доказательствами. Они поставили юридического советника правительства в невозможное положение. Но любое отступление от рекомендаций теперь будет рассматриваться как капитуляция”.

Источник также сообщил, что материалы все еще не готовы и “потребуется дальнейшее расследование”.
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