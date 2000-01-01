16.02 06:25 MIGnews.com

СМИ: курды и власти Сирии договорились о вводе войск в Африн

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Сирийские власти и курдские силы самообороны договорились о вводе войск САР в Африн с целью защиты кантона. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на осведомленный источник."Сирийское руководство и курдские силы самообороны достигли договоренности о вводе сирийской армии в Африн", — заявил источник.Он также отметил, что это решение было принято для отражения атак Турции и союзных ей формирований.