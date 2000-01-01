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Nakonu.com
15.02 21:35   MIGnews.com

Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами

Сторонники иммиграции действуют согласно разработанному плану Джорджа Сороса по переселению миллионов беженцев из Африки и Ближнего Востока в Европу.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте в четверг, 15 февраля.

Лидер правой партии "Фидес" выступает против нелегального проникновения мигрантов в Венгрию.

Правительство Орбана активно ведет кампанию против миллиардера Сороса и поддерживаемых им инициатив по сохранению "либеральных и открытых границ" в восточноевропейских странах.

Власти Венгрии выступают категорически против обязательных квот на прием беженцев в странах ЕС, отмечая в них угрозу безопасности страны.

Пакет законопроектов, который правительство Виктора Орбана внесло на рассмотрение венгерского парламента, получил название "Стоп Сорос". Однако формально предлагаемые инициативы направлены не лично против бизнесмена, а на борьбу с нелегальной иммиграцией.
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