Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
Сторонники иммиграции действуют согласно разработанному плану Джорджа Сороса по переселению миллионов беженцев из Африки и Ближнего Востока в Европу.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте в четверг, 15 февраля.
Лидер правой партии "Фидес" выступает против нелегального проникновения мигрантов в Венгрию.
Правительство Орбана активно ведет кампанию против миллиардера Сороса и поддерживаемых им инициатив по сохранению "либеральных и открытых границ" в восточноевропейских странах.
Власти Венгрии выступают категорически против обязательных квот на прием беженцев в странах ЕС, отмечая в них угрозу безопасности страны.
Пакет законопроектов, который правительство Виктора Орбана внесло на рассмотрение венгерского парламента, получил название "Стоп Сорос". Однако формально предлагаемые инициативы направлены не лично против бизнесмена, а на борьбу с нелегальной иммиграцией.