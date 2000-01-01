15.02 19:55 MIGnews.com

Ливан призвал США "обуздать" Израиль

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Президент Ливана Мишель Аун призвал администрацию США оградить Ливан от действий Израиля, который, по его словам, систематически нарушает суверенитет соседнего государства.Об этом ливанский лидер заявил во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Бейруте в четверг, 15 февраля.Мишель Аун отметил, что Ливан отвергает претензии Израиля на нефтегазовый блок.Также представители стран обсудили двусторонние отношения между США и Ливаном.Отметим, что это первый визит официальный визит Рекса Тиллерсона в Бейрут.Президент Ливана добавил, что его страна не собирается идти на уступки Израилю в вопросе морских границ.