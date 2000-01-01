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flickr 15.02 19:55   MIGnews.com

Ливан призвал США "обуздать" Израиль

Президент Ливана Мишель Аун призвал администрацию США оградить Ливан от действий Израиля, который, по его словам, систематически нарушает суверенитет соседнего государства.

Об этом ливанский лидер заявил во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Бейруте в четверг, 15 февраля.

Мишель Аун отметил, что Ливан отвергает претензии Израиля на нефтегазовый блок.

Также представители стран обсудили двусторонние отношения между США и Ливаном.

Отметим, что это первый визит официальный визит Рекса Тиллерсона в Бейрут.

Президент Ливана добавил, что его страна не собирается идти на уступки Израилю в вопросе морских границ.
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