15.02 20:24 MIGnews.com

Диалог между США и КНДР возможен

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Посол Южной Кореи У Юн Гын предполагает, что диалог между Северной Кореей и Соединёнными Штатами возможен."Изменения нынешней позиции Северной Кореи они (США и Япония) воспринимают как результат санкционного давления. В Америке некоторые отмечают, что сейчас появляется эффект от санкций", — заявил дипломат в своём интервью журналистам.Таким образом, Северная Корея идёт на диалог для того чтобы избежать санкций, считает посол."Несмотря на это, в Америке депутаты, например, думают, что нужно сейчас установить диалог с Северной Кореей. Поэтому я вижу тут возможности для диалога между Северной Кореей и США", —отметил он, передаёт информационное агентство РИА Новости.Напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Северной Кореей усугубилась после того, как Пхеньян провёл ряд ракетных испытаний. После очередного запуска в ноябре 2017 года, США ввели ряд санкций в отношении Северной Кореи.