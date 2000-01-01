Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com
15.02 20:24   MIGnews.com

Диалог между США и КНДР возможен

Посол Южной Кореи У Юн Гын предполагает, что диалог между Северной Кореей и Соединёнными Штатами возможен.

"Изменения нынешней позиции Северной Кореи они (США и Япония) воспринимают как результат санкционного давления. В Америке некоторые отмечают, что сейчас появляется эффект от санкций", — заявил дипломат в своём интервью журналистам.

Таким образом, Северная Корея идёт на диалог для того чтобы избежать санкций, считает посол.

"Несмотря на это, в Америке депутаты, например, думают, что нужно сейчас установить диалог с Северной Кореей. Поэтому я вижу тут возможности для диалога между Северной Кореей и США", —отметил он, передаёт информационное агентство РИА Новости.

Напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Северной Кореей усугубилась после того, как Пхеньян провёл ряд ракетных испытаний. После очередного запуска в ноябре 2017 года, США ввели ряд санкций в отношении Северной Кореи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
21:29
Эксперты расшифровали информацию речевого самописца Ан-148
19:55
Ливан призвал США "обуздать" Израиль
19:34
"Террорист, зарезавший целую семью, не имеет права жить"
19:33
Президент Южной Кореи может встретиться с Ким Чен Ыном
18:13
Аэропорт Бен-Гурион расширяется
17:29
Единственная электростанция в Газе прекратила работу
17:17
МИД РФ признал гибель 5 россиян в Сирии
16:52
Антисемитизм процветает в социальных сетях
15:11
Либерман: Террориста-убийцу из Халамиша следует казнить
14:52
Арабский министр обвиняет Израиль в сотрудничестве с ИГ
14:01
Суд над убийцей семьи Саломон: один судья потребовал казни
13:49
Президент Ливана унизил Тиллерсона  
13:04
РФ: Мы поддержим Израиль в случае агрессии Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus