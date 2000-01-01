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`Террорист, зарезавший целую семью, не имеет права жить` 15.02 19:34   MIGnews.com

"Террорист, зарезавший целую семью, не имеет права жить"

"Юридический форум в защиту Израиля" выражает свою поддержку судье Дову Гильбоа, потребовавшему смертную казнь для террориста Умара аль-Абада, зарезавшего трех членов семьи Саломон в Халамише, и тяжело ранившего еще одну женщину.

Суд над террористом состоялся сегодня, 15 февраля. Его судили трое судей, но только один потребовал смертной казни. "Вопрос – достаточно ли его лишить свободы или нужно сделать так, чтобы он вернул душу Богу для высшего суда. Я видел, как на протяжении всего процесса террорист выглядел самодовольным и не прекращал улыбаться. Он улыбался даже в лицо членам семьи убитых им людей. Я выношу ему смертный приговор", — заявил судья Дов Гильбоа.

Тем не менее, террорист получил 4 пожизненных срока, при этом он лишен возможности быть включенным в сделку по обмену.

Адвокаты Юридического форума полагают, что в случаях, когда речь идет об особо жестоких убийствах (как, например, убийство нескольких членов семьи Фогель, захват и убийство трех подростков, и, конечно, данное преступление), прокуратура обязана требовать смертной казни для террориста. Юридический форум подверг критике представителей военной прокуратуры, которые не стали требовать в данном случае смертной казни, невзирая на мнение главы правительства и членов кабинета министров, присоединившихся к требованию смертной казни для террористов.

Юридический форум напоминает об истории террориста Хусама Бадрана, спланировавшего несколько тяжелейших терактов – в кафе "Сбарро", тель-авивской дискотеке "Дольфи" и другие. Бадран единогласно был приговорен к смертной казни, однако она была отменена вследствие поданной апелляции. В результате Бадран был освобожден позже в рамках "сделки Шалита".

"Убийц такого рода может остановить лишь страх перед смертной казнью. Это наказание – законно и справедливо со всех точек зрения", - считают адвокаты Юридического форума.
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