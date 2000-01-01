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Nakonu.com
15.02 19:33   MIGnews.com

Президент Южной Кореи может встретиться с Ким Чен Ыном

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын рассказал при каких обстоятельствах возможен визит в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Северную Корею. Согласно предоставленной послом информации, Мун Чжэ Ин прибудет в КНДР лишь после проведения двусторонних консультаций и при условии, что Северная Корея изменит свою позицию.

Посол также отметил, что власти Южной Кореи уже предложили КНДР провести консультации.

"Мы уже им это предложили. Это всё должно быть поэтапно", — приводит информационное агентство "Интерфакс" слова дипломата.

Ранее сообщалось о том, что оппозиционные партии Южной Кореи раскритиковали намерение президента наладить диалог с Пхеньяном и нанести туда визит для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Если эта встреча не будет связана с обсуждением условий денуклеаризации Севера, она превратится в поездку для празднования успеха ядерной программы", - отметили представители оппозиции.
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