15.02 19:33 MIGnews.com

Президент Южной Кореи может встретиться с Ким Чен Ыном

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Посол Южной Кореи в России У Юн Гын рассказал при каких обстоятельствах возможен визит в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Северную Корею. Согласно предоставленной послом информации, Мун Чжэ Ин прибудет в КНДР лишь после проведения двусторонних консультаций и при условии, что Северная Корея изменит свою позицию.Посол также отметил, что власти Южной Кореи уже предложили КНДР провести консультации."Мы уже им это предложили. Это всё должно быть поэтапно", — приводит информационное агентство "Интерфакс" слова дипломата.Ранее сообщалось о том, что оппозиционные партии Южной Кореи раскритиковали намерение президента наладить диалог с Пхеньяном и нанести туда визит для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном."Если эта встреча не будет связана с обсуждением условий денуклеаризации Севера, она превратится в поездку для празднования успеха ядерной программы", - отметили представители оппозиции.