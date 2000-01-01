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Путин и Абдалла II отметят 55-летие сотрудничества 16.02 05:39   MIGnews.com

Путин и Абдалла II отметят 55-летие сотрудничества

Президент России Владимир Путин выразил свою заинтересованность в усилении сотрудничества с Иорданией. Такое заявление прозвучало от президента в ходе его встречи с королём Иордании Абдаллой II.

По словам политика для достижения данной цели на сегодняшний день есть все необходимые возможности. Абдалла, в свою очередь, высоко оценил лидерские качества российского президента, а также усилия России по урегулированию ситуации в Сирии.

"Благодаря вашим указаниям год назад нам удалось добиться более высокого уровня координации в действиях Иордании и Российской Федерации, в частности это касается создания политически необходимых условий на юге Сирии для восстановления там мира, благодаря вашим лидерским качествам", - приводит информационный портал Известия перевод заявления Абдаллы II.

Он также обратился в Путину, чтобы выразить свою благодарность за участие России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке между израильтянами и палестинцами.

Владимир Путин, со своей стороны отметил, что в 2018 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между сторонами.

Ранее Абдалла II, говоря о запланированной с Путиным встрече, назвал российского президента своим братом и рассказал о том, как высоко он ценит сотрудничество с Россией.
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