Единственная электростанция в Газе прекратила работу
Единственная электростанция в Газе прекратила работу из-за нехватки топлива, сообщили чиновники в четверг, 15 февраля. Электростанция перестала функционировать в полночь на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в контролируемом ХАМАСом регионе.
Перебои в работе электростанции, которая обычно обеспечивает Газу примерно пятой частью электроэнергии, усугубят и без того критический дефицит электроэнергии, отмечает Аруц Шева.
На сегодня два миллиона жителей палестинского анклава получают около 4 часов электроснабжения в день. В то время как лидеры ХАМАСа пользуются электроэнергией 24 часа в сутки.
Представитель Распределительной компании Газы Мухаммед Табета заявил:
"Газе требуется около 500 мегаватт в день. У нас наблюдается дефицит энергии в 380 мегаватт".
Отметим, что Израиль обеспечивает анклав примерно 120 мегаваттами электроэнергии в день, фактически являясь единственным поставщиком.