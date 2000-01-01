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Единственная электростанция в Газе прекратила работу | Фото: Thinkstock15.02 17:29   MIGnews.com

Единственная электростанция в Газе прекратила работу

Единственная электростанция в Газе прекратила работу из-за нехватки топлива, сообщили чиновники в четверг, 15 февраля. Электростанция перестала функционировать в полночь на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в контролируемом ХАМАСом регионе.

Перебои в работе электростанции, которая обычно обеспечивает Газу примерно пятой частью электроэнергии, усугубят и без того критический дефицит электроэнергии, отмечает Аруц Шева.

На сегодня два миллиона жителей палестинского анклава получают около 4 часов электроснабжения в день. В то время как лидеры ХАМАСа пользуются электроэнергией 24 часа в сутки.

Представитель Распределительной компании Газы Мухаммед Табета заявил:

"Газе требуется около 500 мегаватт в день. У нас наблюдается дефицит энергии в 380 мегаватт".

Отметим, что Израиль обеспечивает анклав примерно 120 мегаваттами электроэнергии в день, фактически являясь единственным поставщиком.
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