15.02 16:52 MIGnews.com

Антисемитизм процветает в социальных сетях

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Новые данные свидетельствуют о росте масштабов антисемитизма и отрицания Катастрофы в социальных сетях, по сравнению с данными за 2016 год. Об этом говорится в отчете Всемирного еврейского конгресса за январь 2018 года.Согласно новому исследованию, в прошлом месяце публикаций антисемитского содержания увеличилось на 30%. Кроме того в два раза выросло число обсуждений, посвященных отрицанию Катастрофы европейского еврейства в период Второй мировой войны.Уточняется, что если в бологовых форматах и Twitter количество антисемитских постов увеличилось, то в Instagram, Facebook и Youtube сократилось.В отчете говорится, что с 1 по 24 января 2018 года антисемитская и неонацистская символика появлялась в среднем 550 раз в день (23 публикации в час). Публикации, посвященные отрицанию Катастрофы, в среднем появлялась по 4,5 раза в час (108 публикаций за день).За прошлый месяц в общей сложности было опубликовано около 13, 200 публикаций антисемитского содержания. Из них в 2600 постов Катастрофа либо отрицалась, либо ее масштабы существенно преуменьшались.Также заметно различие между странами. Если в Германии количество антисемитских постов в январе 2018 года сократилось по сравнению с 2016 годом, то в Польше, Швейцарии и Сербии, напротив, резко увеличилось.