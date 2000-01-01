16.02 01:46 MIGnews.com

За 2017 год в России предотвратили 24 теракта

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил в четверг, 15 февраля, о том, что в России на 2017 год были предотвращены 24 теракта. Такое заявление прозвучало от Чайки в ходе его выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в присутствии президента страны.Он также сообщил, что такие показатели свидетельствуют о том, что за прошлый год удалось сократить количество преступлений террористического характера на 16 процентов.Стоит также отметить, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании коллегии Генпрокуратуры отметил рост числа экстремистских преступлений в 2017 году.Глава государства также сообщил о том, что за последние 4 года были заблокированы более 3 тысяч экстремистских интернет-страниц, а с более чем 70 тысячами сайтов удалены призывы к экстремизму.